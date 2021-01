Procuror craiovean, la judecată Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, ieri, trimiterea in judecata a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova. Acesta este acuzat ca și-ar fi indeplinit defectuos atribuțiile de serviciu cu ocazia intrumentarii a șapte dosare penale. De asemenea, este acuzat ca ar fi distrus o fila a unui proces verbal de percheziție domiciliara. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, acest dosar a fost intrumentat de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. ”La data de 14 ianuarie 2021 procurorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

