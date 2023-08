”ProCredit Bank finanteaza Grupul Agro Nevada Tim cu 1,8 milioane de euro pentru achizitia de utilaje agricole noi, prin Programul „AGRI” de cofinantare a IMM-urilor in parteneriat cu Fondul European de Investitii. Imprumutul are ca destinatie achizitia de tractoare, semanatori, discuri si accesorii noi. Astfel, prin aceasta investitie, Grupul Agro Nevada Tim continua eforturile de a investi in utilaje performante si inteligente, precum si in integrarea celor mai avansate tehnologii in activitatea pe care o desfasoara”, anunta banca. In prezent Grupul Agro Nevada Tim lucreaza peste 16.000 ha…