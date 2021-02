Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Procesul de inculpare a fostului presedinte american Donald Trump intra in a cincea zi, Senatul urmand sa asculte sambata pledoariile finale ale celor doua parti si sa voteze, informeaza News.ro. Fiecare dintre echipele juridice are la dispozitie 2 ore pentru a-si reitera pozitia inainte ca…

- Procesul care il vizeaza pe fostul presedinte american, Donald Trump, inculpat de Camera Reprezentantilor pentru "instigare la insurectie", a inceput marti in Senatul SUA. In prima etapa, Senatul va stabili...

- Procesul care il vizeaza pe fostul presedinte american Donald Trump, inculpat de Camera Reprezentantilor pentru "instigare la insurectie", a inceput marti in Senatul SUA. In prima etapa, Senatul va stabili daca procedura care il vizeaza pe Donald Trump este sau nu constitutionala, in contextul…

- Procesul lui Donald Trump incepe oficial marți, 9 februarie 2021, in Senatul american, fiind a doua astfel de procedura, numita de „impeachment”, prin care trece miliardarul american. El este singurul președinte al Statelor Unite care a fost pus sub acuzare in doua randuri pentru acțiunile sale in calitate…

- Procesul contra lui Donald Trump, in care fostul presedinte al SUA e acuzat de instigare la insurectie in asaltul de la Capitoliu, va incepe in Senat pe 8 februarie. Sansele ca Trump sa fie acuzat scad pe zi ce trece, in timp ce tot mai multi republicani sunt convinsi ca acesta va fi achitat, informeaza…

- Procesul de destituire a lui Donald Trump va incepe in a doua saptamana din februarie in Senat, dupa transmiterea actului de punere sub acuzare a fostului presedinte la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri seful majoritatii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, relateaza AFP.…

- Fostul presedinte Donald Trump nu este pregatit pentru procesul de demitere din Senatul SUA, care ar putea incepe cel mai devreme saptamana viitoare, chiar daca acesta ar putea incepe cel mai devreme saptamana viitoare, relateaza CNBC, potrivit News.ro. Trump, care este acuzat ca a incitat…