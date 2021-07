Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte sud-african Jacob Zuma a aparut luni in public pentru prima data de la declansarea unor proteste violente si jafuri care au facut peste 220 de morti dupa ce el a fost condamnat la inchisoare, relateaza DPA. Zuma, care a fost presedinte din 2009 pana in 2018, a aparut prin…

- Fostul președinte al Africii de Sud, Jacob Zuma, tocmai ce a fost arestat, astfel ca cetațenii se revolta inca de la aflarea veștii. In acest moment au loc cele mai violente proteste organizate vreodata, astfel ca in urma masacrului au murit peste 72 de persoane. Armata deja a ieșit in strada pentru…

- Este haos in orașele Africii de Sud, acolo unde protestatari violenți jefuiesc și incendiaza magazine. Manifestanții, nemulțumiți de incarcerarea fostului președinte Jacob Zuma, s-au ciocnit marți cu polițiștii, evenimente care s-au soldat cu zeci de morți. Imagini video publicate pe rețelele de socializare…

- Zeci de persoane au fost ucise, iar cateva sute au fost arestate, in urma violentelor izbucnite in numeroase orase din Africa de Sud dupa arestarea fostului presedinte Jacob Zuma, armata fiind mobilizata pentru a ajuta politia in restabilirea ordinii. Bilantul actual al violentelor este de…

- Arestarea fostului presedinte Jacob Zuma a dus la numeroase jafuri si incendii in Africa de Sud. Au fost patru zile de violente pe strazi, multimi de oameni blocand drumuri si devastand centre comerciale. Cel putin sase persoane au fost ucise, iar altele 219 au fost arestate in urma acestor violente.…

- Incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma a dus la violența extrema in Africa de Sud. De patru zile sute de oameni ies ca sa se revolte. Provoaca incendii, sparg magazine, iar cele mai multe drumuri principale sunt blocate. Centrele comerciale au fost devastate. Oamenii par de neoprit. Televiziunile…

- Jafuri si incendii devastau luni Africa de Sud - a patra zi de violente declansate initial de incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma, dar care par sa tina, in prezent, mai mult de delincventa si o disperare economica, relateaza AFP. Multimi de oameni au blocat drumuri si au devastat centre…

