- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis cererea DNA de recurs in casatie impotriva deciziei de incetare a procesului penal in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, in care au fost judecate Elena Udrea si Ioana Basescu. Procesul incetase ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, ramane cu pedeapsa de 6 ani ani și 8 luni de inchisoare dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul in casație. Acțiunea fusese promovata atat de Arsene, cat și de procurorii DNA, ambele avand aceeași soluție. Decizia…

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis definitiv vineri Curtea de Apel Bucuresti, transmite Agerpres. Tribunalul Bucuresti a hotarat, pe 9 octombrie, ca Miruna Pascu sa fie eliberata din…

- Pachetul General a anunțat joi reținerea pentru 24 de ore a unui magistrat din cadrul Tribunalului Suceava, dupa ce ieri in zona au avut loc mai multe percheziții. Presa locala a anunțat ca magistratul pus sub acuzare este Ana Maria Chirila, care iși desfașoara activitatea in cadrul secției penale a…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Senatoarea Diana Șoșoaca anunța ca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei, pentru a induce ideea ca vrea sa-și ceara scuze și sa revina in…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, incepand cu data de 15.09.2023, a Elenei Radescu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea,…

- In cursul zilelor de 16 si 17 august 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul PICCJ Sectia de urmarire penala si criminalistica, organele de urmarire penala din cadrul Politiei de Frontiera Romane si lucratorii specializati din cadrul Jandarmeriei Romane au pus in aplicare un numar de 23…