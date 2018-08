Stiri pe aceeasi tema

- Incepe procesul fostului șef de campanie al lui Trump. Paul Manafort risca 305 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru toate cele 18 capete de acuzare aduse de procurori, scrie The Guardian. Procesul lui Manafort incepe cu el in arest preventiv dupa ce judecatorul de caz a fost de acord ca…

- Autoritatile din Rusia au arestat un expert in domeniul spatial, angajat Roskosmos, suspectat ca a dat unei tari din NATO informatii secrete privind rachetele hipersonice rusesti, relateaza BBC.

- Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament militar cu intentia de a comite acte de subminare in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in urma cu patru ani.Panov si un alt cetatean ucrainean, Andrei Zahtei, au fost arestati in Crimeea in urma cu doi ani sub…

- Judocanul Dorin Gotonoaga a triumfat la Cupa Europei, care a avut loc la Belgrad, transmite IPN. El a obtinut sase victorii in categoria de greutate 81 de kilograme, reusind sa invinga sportivi din Cehia, Serbia, Romania, Ucraina, Israel si Rusia. In finala, Gotonoaga a dispus de rusul Botyr Nuraliev.

- Justitia rusa l-a condamnat luni la 12 ani de inchisoare in regim sever pe jurnalistul ucrainean Roman Suscenko, arestat in octombrie 2016 si gasit vinovat de spionaj, acuzatii pe care acesta le respinge si care au fost denuntate de Kiev ca fiind motivate politic, relateaza AFP. 'Voi face, desigur,…

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.

- Premierul Viorica Dancila a catalogat plangerea penala facuta impotriva sa de presedintele PNL, Ludovic Orban, ca fiind "un act deplasat", precizand ca este convinsa ca justitia va gasi ridicola aceasta plangere. "Consider ca este un act deplasat sa faci plangere penala pentru inalta tradare premierului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat vineri "fara precedent" arestarea si inculparea pentru "inalta tradare" in pofida Moscovei a jurnalistului ucraineano-rus care activeaza in Ucraina, relateaza AFP. "Arestarea unui jurnalist este un fenomen fara precedent", a declarat Putin in timpul…