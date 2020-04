Proceduri noi pentru concediile persoanelor aflate în carantină sau izolate In perioada situatiei de urgenta, persoanele asigurate carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina institutionalizata sau izolare, in urma unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute prin Ordin al ministrului The post Proceduri noi pentru concediile persoanelor aflate in carantina sau izolate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

