Stiri pe aceeasi tema

- Ioana State s-a confruntat cu o situație amuzanta, dar și penibila in același timp. Comendianta a fost nevoita sa il scoata din sala de spectacol cu intervenții. Bruneta care aduce mereu zambetul pe buze oamenilor, obligata sa ia masuri.

- In ediția de aseara, Romica și Catalin Țociu au fost eliminați de la America Express. Cei doi au marturisit ca nu le-a fost ușor sa accepte ca au parasit competiția inainte de finala, dar problemele din ultima perioada și-au spus cuvantul, mai ales in cazul comediantului.

- Anul 2024 aduce o schimbare cosmica care cu siguranța ne va zgudui finanțele. Banii conteaza, iar in acest an, totul se rezuma la a te adapta și la a urca pe valul schimbarii. Patru zodii sunt insa favoritele horoscopului in 2024 din punct de vedere al banilor. Anul trecut, planetele au decis sa agite…

- Uns dintre provocarile din ediția trecuta de la America Express i-a adus aminte lui Catalin Țociu de cele mai grele momente in rolul de parinte. Concurentul are doi copii, iar fiul lui cel mare, Philip, s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate, la o varsta frageda.

- ”Am inteles ca acuma a plouat pe el (pe podul de la Braila – n.r.) si este ud. E o nenorocire, da. Podul nu este receptionat, tocmai de asta e in probe cumva. Asta e viata. Cineva a asfaltat si nu s-a prins asfaltul ala ca lumea, unii au mai scapat cu niste camioane din alea de 80 de tone pe acolo,…

- Dincolo de aspectele ce țin de felul in care parinții se organizeaza și comunica intre ei, discuția readuce in actualitate FONDUL CLASEI, forma tolerata tacit de autoritați prin care se mascheaza subfinațarea din sistem. (MAMA 1) - Buna dimineața! Sunt ***, mama ***. Mi-a spus educatoarea ca nu mai…

- Guvernul vrea sa reduca cheltuielile pana la final de an, pentru a se incadra in noua ținta de deficit bugetar. Un proiect obținut in exclusivitate de Digi24 arata ca pana la finalul anului se stopeaza cheltuielile cu serviciile de consultanța, chirii sau achiziția de mobilier. Se interzic festivalurile…

- Invitat in platoul emisiunii Xtra Night Show, Rikito Watanabe a marturisit ca, in urma cu cateva luni, a fost nevoit sa mearga in Japonia, pentru a-și ajuta mama. Asistentul de la Chefi la cuțite are o relație speciala cu femeia care i-a dat viața, așa ca, nu a mai stat pe ganduri și a mers in țara…