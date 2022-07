Probleme pentru regele streamingului: Netflix a pierdut 1 milion de abonați Dupa ce s-a bucurat de o lunga domnie ca rege al streaming-ului, Netflix se confrunta cu o lupta grea pentru a-și pastra coroana. A pierdut aproape 1 milion de abonați intre aprilie și iulie, mai puțin insa pe cat se temea gigantul de streaming. Intrebat de BBC ce ar fi putut impiedica o scadere și mai mare a numarului de abonamente, directorul executiv al companiei, Reed Hastings, a spus: „Daca ar exista un singur lucru, am putea spune: „Stranger Things””. Noul sezon al serialului a fost un succes fenomenal și ar fi putut ajuta la stoparea exodului clienților Netflix. Dupa ce a inregistrat doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

