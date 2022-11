Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu și mai multa tensiune, pe masura ce competiția culinara este tot mai aproape de semifinale. Iar cele mai mari emoții sunt pentru echipa aurie, condusa de Catalin Scarlatescu, cel care se afla intr-o amenințatoare inferioritate numerica.

- Aseara, cea de-a zecea confruntare culinara din sezonul 10 Chefi la cuțite le-a adus concurenților conduși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o provocare a combinației de gusturi care le-a pus la incercare creativitatea și priceperea la bancurile de lucru.

- Aseara, cea de-a zecea confruntare culinara din sezonul 10 Chefi la cuțite le-a adus concurenților conduși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o provocare a combinației de gusturi care le-a pus la incercare creativitatea și pricepere

- Ediția din 7 noiembrie 2022 de Chefi la cuțite a inceput, ca de obicei, cu prezentarea temei battle-ului. Un meniu de 25 de lei, de 40 de lei, sau de 60 de lei a fost tema din battle-ul 9 de Chefi la cuțite, sezonul 10, așa cum a anunțat Gina Pistol.

- Ediția „Chefi la cuțite” difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30, vine cu cel de-al noualea battle, echipele conduse de Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea ajungand astfel la jumatatea confruntarilor.Este, așadar, momentul cand se fac primele bilanțuri, iar pentru Chef…

- Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu emoții, adrenalina și multa agitație la bancurile de lucru, dar și cu noi concurenți – dupa ce, miercurea trecuta, Chef Catalin Scarlatescu a spart bomba care conținea cinci amulete. Una dintre ele i-a oferit un super-avantaj: „Cheama patru concurenți…

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- A doua ediție Chefi la cuțite din sezonul 10, difuzata de Antena 1 luni, 5 septembrie, a fost din nou prima alegere a telespectatorilor romani, impunandu-se ca lider de audiența pe toate segmentele de public. Jurizarea pe nevazute a celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu,…