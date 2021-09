Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean se pregatește de asfaltarea unui nou sector din centura alternativa a Timișoarei. Vor fi modernizați 12 km de drum județean Consiliul Județean avanseaza cu demersurile sale de realizare a unei centuri alternative a Timișoarei, formata din drumuri județene. De aceasta data, a lansat…

- Aceste restrictii au fost instituite ca urmare a avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie.Sambata, duminica si luni 31 iulie 2 august , in intervalul orar 10:00 20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata…

- Comunicat. Consilierii județeni au aprobat noile costuri și indicatorii tehnici pentru doua drumuri județene: Cermei-Berechiu-limita județ, spre Bihor (lungime 15,942 km, durata execuției: 21 luni),...

- ATENȚIE, se lucreaza pe mai multe sectoare de drumuri județene, astfel Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 26 – 30 iulie 2021 The post ATENȚIE! Se lucreaza pe mai multe sectoare de drumuri județene, in perioada 26 – 30 iulie 2021 first appeared on…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj anunța ca au loc lucrari de reparații pe DN 1, km 444+840, la podul peste râul Arieș, în localitatea Turda. În zona se efectueaza lucrari de camașuire elevație pila și armare/turnare riglas, iar conform…

- Florin Cițu : „Alocam șapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri județene și comunale” Florin Cițu : „Alocam șapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri județene și comunale” Premierul Florin Cițu a anunțat dupa ședința de guvern ca Guvernul va aloca 7 miliarde de…

- Cel mai probabil, primul tramvai din seria celor comandate de Timișoara, pe bani europeni, de la turcii de la Bozankaya, va ajunge in oraș pe 2 iulie. Compania de Drumuri a anunțat ca Romania va fi traversata rutier de un transport agabaritic, care va intra in țara prin Giurgiu și are ca destinație…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "La aceasta…