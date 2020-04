Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de cereri pentru șomaj tehnic vor fi depuse numai pentruluna aprilie, a estimat Victor Picu, președintele AgențieiNaționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Vor mai fi douasaptamani de șomaj tehnic pana pe 15 aprilie iar apoi se vaintra treptat in activitate, a mai spus președintele…

- Sumele pentru Sanatate, Munca si Protectie Sociala vor fi mai mari de saptamana viitoare, cand va avea loc rectificarea bugetara, a anuntat joi seara premierul Ludovic Orban, citat de Agerpres. „Vom avea rectificarea bugetara, in cursul saptamanii viitoare, la care vom aloca bani pentru cheltuielile…

- O echipa europeana de medici și asistenți medicali din Romania și Norvegia, mobilizata prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE, a fost trimisa neintarziat la Milano și Bergamo pentru a veni in ajutorul cadrelor medicale italiene in lupta impotriva coronavirusului. La randul sau, Austria…

- Azi la RRA: Covid-19 a virusat și economia romaneasca Foto arhiva Azi la RRA, de la 12.05, se difuzeaza emisiunea PROBLEME LA ZI: Covid-19 a virusat și economia româneasca. Invitați: Dan Suciu – purtator de cuvânt Banca Naționala a României, Aurelian…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu pentru...

- In data de 29 ianuarie 2020, Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a avut pe ordinea de zi cinci proiecte legislative (un raport și patru avize). Deputatul SORIN LAZAR, președintele comisiei, a supus dezbaterii PLx 673/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea…

- Proiect de Lege privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv – pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților (președinte comisie – deputat SORIN LAZAR) In data de 29 ianuarie 2020, Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților,…

- Deputatul USR Cristian Seidler a propus marti, in Comisia de Munca, rediscutarea proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru ca membrii comisiei sa „elimine unele probleme”.„Asta daca n-ar fi o gluma, as lua-o in serios”, i-a raspuns presedintele comisiei, Adrian Solomon…