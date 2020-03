Probleme identificate/ Autoritățile recomandă mutarea în online a interacțiunii cu Statul. Cât de pregătite sunt companiile și statul? ANAF recomanda zilele trecute sa se interacționeze online, la fel și alte instituții, dar problema este ca anumite declarații tot necesita deplasarea la ghișeu, iar uneori serverele instituției dau “rateu&". Nu este totul online. E greu sa nu te atingi fizic de stat. Partea buna e ca se va amâna termenul de depunere a declarațiilor fiscale cu o luna, pâna la 25 aprilie 2020. Chiar și între firme sunt situații asemanatoare: unele emit facturile doar în format fizic. Acum contabilii cauta soluții pentru ca acestea sa fie scanate și trimise pe mail. Pare ca este momentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

