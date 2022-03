Armata rusa a inceput sa aiba probleme cu finanțarea, susține Serviciul de Informații din Ministerul Ucrainean al Apararii, conform unei postari facute pe pagina personala de Facebook. „Unitațile militare ruse au probleme cu finanțarea. Plata cheltuielilor facute pana in prezent nu a fost prevazuta in buget. Din cauza starii nesatisfacatoare a sistemului financiar al Federației Ruse, generata de sancțiunile impuse, este imposibil sa se gaseasca fonduri suplimentare in buget”, a transmis vineri, pe Facebook, Serviciului de Informații al Ministerului Apararii. Potrivit acestuia, in Crimeea aflata…