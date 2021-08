Stiri pe aceeasi tema

- Invața administrație publica de la consilierii locali și județeni ai USRPLUS, in Timișoara și Timiș! Organizația de tineret a partidului cauta tineri care sa devina „umbrele” aleșilor. Inscrieri se fac pana in 22 august.

- Institutul National de Statistica arata ca anul trecut au plecat de la tara la oras 78.000 de locuitori, iar de la oras la tara 116.000, iar diferenta neta dintre cele doua fluxuri migrationiste este de 38.000 de persoane, dubla fata de anii anteriori.

- 8 din 10 copii din mediul rural muncesc in gospodarie sau in afara ei in timpul verii. Fundația World Vision Romania organizeaza ediția 2021 a Școlii de Vara, la care vor lua parte 10.000 de copii și adolescenți din mediul rural. Activitațile cuprind atat zona de educatie remediala, pentru recuperarea…

- Coaliția PNL-PSD-Ponta a votat o hotarare ilegala la Timișoara pentru a incepe o vanatoare de vrajitoare impotriva lui Dominic Fritz, considera cei din USR PLUS. Reactia vine dupa ce in Consiliul Local s-au votat doua hotarari prin care cei din conducerea Primariei sunt obligati sa-si faca publice diplomele…

- Educația in mediul rural este un subiect delicat, mai ales cand este adus in fața guvernanților. Rata abandonului școlar este mult mai mare fața de mediul urban, condițiile de invațamant in multe zone sunt precare, unele cadrele didactice sunt doar interesate sa aiba un numar stabil de elevi pentru…

- Liberalii au transmis astazi un comunicat de presa referitor la votul dat de colegii de alianța de la USR-PLUS, la doua puncte de pe ordinea de zi, pentru Aeroport. Ziua de ieri – 30 iunie – ne-a adus atat noua, consilierilor județeni PNL, dar mai ales brașovenilor o surpriza neplacuta. In ședința de…

- Sub genericul “10 pentru sanatate”, sambata, 26 iunie, și duminica, 27 iunie, in zece localitați din mediul rural se va desfașura un maraton de vaccinare anti-COVID-19. Prefectul Zoltan Nemeth a anunțat ca vaccinarea va fi efectuata de catre patru echipe mobile de vaccinare arondate…

- Premierul Florin Cițu a vizitat un centru de vaccinare drive-thru și a ținut sa le reaminteasca romanilor cat de importanta este imunizarea in fața COVID-19, fiind singura soluție in combaterea pandemiei.