- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca susține introducerea pe ordinea de zi a inițiativei „Fara penali in funcții publice” la Senat, care este for legislativ decizional in acest caz. El spune ca daca inițiativa trece de Parlament, Guvernul este obligat ca in 30 de zile sa organizeze…

- Se va inființa o noua agenție care se va ocupa de construirea de spitale: Anunțul ministrului Sanatații Se va inființa o noua agenție care se va ocupa de construirea de spitale: Anunțul ministrului Sanatații Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat in cursul zilei de miercuri, 1 iunie, ca in…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca in zilele urmatoare se va inființa oficial Agenția Naționala de Dezvoltare a Infrastructurii din Sanatate. Problema principala este, in opinia ministrului, atragerea unor oameni competenți in noua agenție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Africa se confrunta cu o criza fara precedent provocata de invazia rusa in Ucraina si amplificata de cresterea preturilor carburantilor si ale alimentelor, a avertizat vineri Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), potrivit AFP.

- Conform documentului, elaborat de catre expertul independent prof. univ. dr. Cristian Ioja, la cererea Fundatiei Comunitare Bucuresti, Capitala a devenit un oras sufocat de constructii, ceea ce contribuie la poluarea aerului, zgomot, stres, fenomenul insula de caldura (zone cu temperaturi mai inalte),…

- Pe fondul razboiului Rusiei in Ucraina, Uniunea Europeana cauta solutii pentru inlocuirea cat mai urgenta a gazului rusesc. Sorin Cebotari, expert in politici energetice europene si fondator al proiectului Infoclima, explica, pentru „Weekend Adevarul“, care sunt atuurile, punctele slabe ale Romaniei…

- ”Disputele din coalitie trebuie sa ramana in coalitie, nu sa le facem publice”, a spus deputatul PNL, precizand ca ”este o trilema energetica, sa avem un impact social minim, sa avem o securitate energetica si o energie cat mai verde”. Potrivit deputatului PNL, ”timpul este scurt in privinta ordonantei…

- Cand este acest guvern serios? Dar serios, serios. O tot haraie, o tot caraie de vreo trei luni cu compensarea costurilor exagerate la energie electrica și gaze. Unii din Coaliție zic Da, alții BA. Azi. Maine totul este dat peste cap. Nu mai ințelege nimeni nimic. Se lucreaza prin invaluire, pentru…