Problema care lovește giganții auto mai mult decât pandemia de COVID: "Situaţia se agravează şi vom avea alte închideri mari" Oficialii Stellantis, al șaselea mare producator auto la nivel mondial, spun ca vor trebui sa faca sacrificii tot mai mari in urmatoarele luni. Impactul deficitului de semiconductori asupra productiei de automobile din Italia a grupului Stellantis va fi in acest an mai mare si de durata mai lunga decat daunele provocate de pandemia de Covid-19 in 2020, a afirmat vineri sindicatul italian FIM-CISL, transmite Reuters. Lipsa de cipuri la nivel mondial ii obliga pe constructorii auto sa incetineasca productia, fiind si cazul Stellantis, care a oprit activitatile la mai multe uzine din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

