- Viktor Bout, traficantul rus de arme eliberat joi dupa 14 ani in inchisoare in Statele Unite in schimbul vedetei americane de baschet Brittney Griner, s-a alaturat Partidului Liberal Democrat din Rusia, ultranationalist si loial Kremlinului, a anuntat luni liderul formatiunii, citat de Reuters.

Traficantul de armament rus Viktor Bout, incarcerat in Statele Unite timp de 14 ani, eliberat joi in schimbul eliberarii baschetbalistei americance Brittney Griner, acuza Occidentul de faptul ca vrea "sa distruga" si "sa dezbine" Rusia, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP

