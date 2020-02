Stiri pe aceeasi tema

- Audierea miniștrilor din Cabinetul Orban 2 continua, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dintre cei patru membri ai Guvernului, audiați luni, unul singur a primit aviz pozitiv in comisii, și anume ministrul Apararii Nicolae Ciuca.

- Birourile Permanente reunite ale celor doua camera ale Parlamentului au decis calendarul investirii Guvernului Orban 2.Audierile ministrilor in comisii vor avea loc in zilele de 17, 18 si 19 februarie.Votul in plen al cabinetului Orban II va avea loc pe 24 februarie, la ora 16:00. ...

- Fostul premier Victor Ponta a publicat pe pagina sa de facebook un document prin care dovedeste ca Ordonanța de Urgența referitoare la serviciile medicale, data in ultima ședința de guvern, in seara de dinainte ca executivul Ludovic Orban sa fie demis prin moțiune de cenzura, nu poate intra in vigoare,…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, in sedinte comune succesive, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban - bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurarilor sociale de stat si modificarea OUG 114/2018, informeaza agerpres.ro. Sedintele…

- Comisiile juridica si de buget ale Camerei Deputatilor au adoptat, marti, un raport de respingere pe abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara. Proiectul, care se adopta de fiecare data in perioada in care alesii sunt in vacanta, este necesar pentru ca Guvernul sa poata adopta…

- Legea bugetului de stat va fi finalizata si trimisa in dezbaterea Parlamentului pana la finalul acestui an, da asigurari premierul Ludovic Orban. El a precizat ca este necesar ca bugetul pe 2020 sa fie adoptat pana la sfarsitul acestui an, astfel incat orice roman sa stie la ce sa se astepte.…