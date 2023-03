Pro Infrastructură: Clasa politică, urcată în automobile și interesată numai de autostrăzi, neglijează de 3 decenii calea ferată „Clasa politica, urcata in automobile și interesata numai de autostrazi, neglijeaza de 3 decenii calea ferata”, a transmis duminica, pe Facebook, Asociația Pro Infrastructura, dupa tragedia feroviara de la Galați. „Cu puține excepții, locomotivele CFR au peste 40 de ani, fiind proiectate in anii ’50. Nu e de mirare ca iau foc, raman fara frane sau accelereaza necontrolat”, au mai transmis reprezentanții asociației. „De zeci de ani operatorii carpesc material rulant de la o zi la alta, neavand bani și legislație pentru unul nou. Este nevoie de un pact transpartinic care sa prevada inlocuirea locomotivelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

