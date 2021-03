In interviul oferit lui Oprah Winfrey (67 de ani), Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au dezvaluit ca fiul lor, Archie Harrison (1 an și 10 luni), nu ar fi primit titlul de prinț din cauza culorii pielii sale. In cadrul unui eveniment la care a participat alaturi de soția lui, Ducesa de Cambridge Kate Middleton (38 de ani), Prințului William (38 de ani) i s-a adresat intrebare: „Este familia regala rasista?”. Prințul William a raspuns acuzațiilor de rasism facute de Prințul Harry La aceasta, viitorul rege al Marii Britanii a raspuns: „Nu suntem chiar deloc o familie rasista”.…