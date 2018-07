La cafea cu Mihail Florescu: De la bob la ceasca aburinda, tot ce trebuie sa stii despre licoarea magica din fiecare dimineata

In cei 27 de ani de cand sunt importator de cafea, am avut ocazia sa tranzactionez in total 2.500 de tone de cafea si sa fiu martor al evolutiei pretului… [citeste mai departe]