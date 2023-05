Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry, duce de Sussex, a stat in randul al treilea la ceremonia de incoronare a tatalui lui, regele Charles al III-lea, la doua randuri in spatele fratelui sau, William, print de Wales, informeaza DPA, conform Agerpres.Harry, purtand medaliile militare prinse la sacou, si-a facut sambata…

- Astazi, intreaga lume a asistat la ceremonia de incoronare a regelui Charles. Monarhul, impreuna cu regina Camilla, și-au petrecut noaptea trecuta in Clarance House, iar mai apoi, cu o ora inainte de festivitați, au fost vazuți la Palatul Buckingham.

- Marea Britanie organizeaza sambata incoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasa, prima din ultimele sapte decenii, care va marca un moment ce intra in istorie. In varsta de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat dupa moartea mamei sale, regina Elizabeth…

- William si Kate au mers, joi, cu metroul la un pub din Londra unde printul mostenitor si sotia sa, care incearca sa proiecteze imaginea unui cuplu modern, apropiat de oameni, au fost aplaudati de o multime de privitori, cu doua zile inainte de marea incoronarea lui Charles III. „Breaking news: Cuplul…

- Mezinul familiei lui Kate Middleton și a prințului William, Luis, implinește, pe 24 aprilie, cinci ani. Evenimentul nu a fost trecut cu vederea. Click! va arata in ce ipostaze draguțe a fost fotografiat baiețelul. Intr-un dintre fotografiile publicate pe Twitter, Prințul Louis de Wales apare intr-o…

- Familia regala ieri i-a adus omagiu reginei Elizabeta a II-a, care ar fi implinit 97 de ani. Astazi e alta sarbatoare la palat. William și Kate il sarbatoresc pe mezinul familiei, Prințul Louis, care face 5 ani.

- Printul Harry va veni la incoronarea regelui Charles III fara soția sa Meghan, ducesa de Sussex, a anuntat Palatul Buckingham, conform News.ro. Prințul Harry va veni singur și se va alatura celor peste 2.000 de oaspeti la Westminster Abbey, pe 6 mai. Va fi prima data cand va fi vazut alaturi de Familia…