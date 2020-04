Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au evitat lumina reflectoarelor in perioada pe care au petrecut-o in Los Angeles, dar presa americana scrie ca au reusit sa se strecoare nevazuti din locuinta lor si sa le ofere mancare rezidentilor din L.A. afectati de pandemia de Covid-19.Cuplul a facut voluntariat…

- Ducii de Sussex a oferit o privire in interiorul casei lor (bine, un colț al casei sale) printr-un apel video saptamana aceasta. Insa prințul Harry și Meghan Markle nu iși lanseaza deocamdata noua lor organizație de caritate Archewell, dar acest lucru se va putea intampla cat mai curand. Bucurie enorma…

- Printul Harry si Meghan Markle au anuntat ca urmeaza sa-si lanseze o noua fundatie caritabila, Archewell, care o va inlocui pe Sussex Royal. Ei au explicat ca este numita la fel ca fiul lor, dupa semnificatia cuvantului in limba greaca, „actiune“.

- Printul Harry va lansa o noua organizatie caritabila, Archewell, dupa ce a fost nevoit sa renunte la brandul Sussex Royal. Harry si sotia sa, ducesa Meghan, au renuntat la rolul de membri activi ai familiei regale britanice pe 31 martie. Cei doi s-au mutat intre timp in SUA, in zona Los Angeles.Printul…

- La inceputul acestui an, Ducii de Sussex au dezvaluit ca vor parasi familia regala a Marii Britanii, iar de atunci exista tot felul de speculații in legatura cu țara in care se vor muta cei doi.

- Printul Harry si Meghan Markle s-au revazut cu printul William si Kate Middleton pentru prima data de la „Megxit“, in ultimele luni, in cadrul ceremoniei religioase anuale care marcheaza Ziua Commonwealth.