Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și Meghan Markle, decizie radicala in 2021: renunța definitiv la rețelele de socializare. Cuplul nu va mai folosi Internetul pentru a-și promova Fundația Archewell și nici conturile personale virtuale. 2021, an cu decizii. Prințul Harry și Meghan Markle au șocat din nou Ducele și ducesa…

- Ducele de Cambridge și Ducele de Sussex s-au „reconectat” in timpul sarbatorilor și acum „vorbesc regulat” prin apel video, a susținut un expert regal. Prințul Harry și Prințul William incearca sa se impace Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, și Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, locuiesc in…

- Prințul Philip s-a „indepartat” de ducele și ducesa de Sussex dupa „marele șoc” al Megxitului și „comportamentul total d epe alta planeta” al nepotului sau, a susținut un expert regal. Prințul Harry și Meghan Markle au fost parasiți Ducele de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, care a renunțat la cariera…