Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle (38 ani) s-a alaturat Familiei Regale atunci cand s-a casatorit cu prințul Harry (35 ani), in 2018, iar de atunci perechea a provocat numeroase reactii, ce au culminat cu decizia de a renunța la inadoririle regale. Fotograful regal Arthur Edwards considera ca Ducesa de Sussex "a jucat…

- Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca Meghan Markle, au decis ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada

- Continua drama în familia regala a Marii Britanii. Regina Elisabeta a doua le-a dat un ultimatum de 3 zile prințului Charles și fiilor acestuia, William și Harry, pentru a ajunge la un compromis. S-a ajuns la aceasta situație tensionata dupa ce prințul Harry a anunțat ca el și soția sa vor…

- Printul Harry "Dupa multe luni de reflectie si discutii interne, am ales sa facem o tranzitie, anul acesta. Intentionam sa renuntam la rolul de membri "seniori" ai Familiei Regale si sa muncim pentru a deveni independenti financiar." Este anuntul care zdruncina din temelii Casa Regala a Marii Britanii.

- Printul Harry "Dupa multe luni de reflectie si discutii interne, am ales sa facem o tranzitie, anul acesta. Intentionam sa renuntam la rolul de membri "seniori" ai Familiei Regale si sa muncim pentru a deveni independenti financiar." Este anuntul care zdruncina din temelii Casa Regala a Marii Britanii.