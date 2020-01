Printul Harry a ajuns marti in Canada pentru a i se alatura sotiei sale, Meghan, si fiului lor, Archie, alaturi de care va incepe o noua viata, "mai independenta" de casa regala britanica, relateaza AFP.



La mai putin de doua saptamani dupa anuntul soc al ducelui si ducesei de Sussex de a se retrage din familia regala, pentru a deveni mai independenti, si la doua zile dupa acordul anuntat de regina Elisabeta a II-a, printul Harry, in varsta de 35 de ani, a aterizat la ora 03:00 GMT in Vancouver, purtand o caciula pe cap si o geanta aruncata neglijent pe umar, potrivit imaginilor publicate…