Prințul Harry a iscat valuri de furie în țara sa. Jurnalist: ”Este de disprețuit” Intr-un interviu acordat podcast-ului Declassifed, tanarul de 35 de ani a spus ca situația din regat este mai buna decat susține presa. ”Cred ca ceea ce s-a intamplat in special in Marea Britanie a scos ce e mai bun din oameni, și dovedește ca situația e mai buna decat am fi dispuși sa credem din relatarile unei parți a presei. Cu siguranța, atunci cand sunteți izolați, totul poate fi foarte ingrijorator, cand singurele informații pe care le obțineți sunt de la anumite canale de știri. Dar atunci daca ieșiți afara și accesați platformele potrivite puteți simți cu adevarat ca spiritul uman este… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așchia nu sare departe de trunchiul... bine lucrat. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger cu fosta lui menajera, e bucațica rupta din tatal lui, pe vremea cand Terminatorul devenea Mister Olympia!CNN a descoperit fotografia de pe Instagram in care tanarul de 22 de ani reface una dintre pozele…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia lui, Meghan, care s-au mutat de curand la Los Angeles dupa ce au renuntat la indatoririle lor oficiale din cadrul casei regale britanice, au anuntat luni ca intentioneaza sa creeze o noua organizatie de caritate, denumita Archewell, informeaza Reuters.…

- Jurnalistii care lucreaza la companiile media detinute de statul ungar trebuie sa primeasca aprobare speciala pentru a scrie despre diverse subiecte, potrivit Politico. Pe lista de subiecte se afla si cele legate de Greta Thunberg, care a reactionat pe Twitter.

- Contribuabilii canadieni au platit pentru securitatea printului Harry si a sotiei sale, Meghan, dupa sosirea lor in Canada, in pofida afirmatiilor contrare facute de prim-ministrul Justin Trudeau in luna ianuarie, a recunoscut joi guvernul de la Ottawa, care a promis ca va pune capat acestei situatii,…

- Printul Harry a parasit luni seara Regatul Unit, potrivit mai multor media britanice, urcandu-se la bordul unui avion cu destinatia Canada, pentru a se intalni cu Meghan si fiul sau Archie, pe care nu l-a revazut de la anuntul sau privind retragerea din familia regala, relateaza AFP. "Ducele de Sussex…