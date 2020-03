Prințul Charles, testat pozitiv pentru coronavirus Prințul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. Moștenitorul tronului britanic este primul membru al Familiei Regale care a fost infectat cu Covid-19. Prințul de Wales s-a autoizolat in Scoția. „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. A avut cateva simpotme ușoare, insa starea sa de sanatate este una buna, iar in ultimele zile a lucrat de acasa”, se arata intr-un comunicat al Casei Clarence. „Ducesa de Cornwall a fost de asemenea testata, insa nu are virusul. Conform recomandarilor Guvernului și ale medicilor, Prințul și Ducesa s-au autoizolat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anunțat un purtator de cuvant al Casei de Clarence, citat de digi24.ro.Potrivit sursei citate, moștenitorul coroanei britanice a prezentat „simptome ușoare, dar este in stare buna”.

- Printul Charles, diagnosticat cu Coronavirus! Ce se intampla cu Regina? Conform presei internationale, eprezentantii Casei Clarence au confirmat! Printul Charles este primul membru al Familiei Regale din Marea Britanie depistat pozitiv cu temutul virus COVID-19. „Pintul Charles a fost depistat pozitiv…

- „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru coronavirus. El a prezentat simptome ușoare, stare sa de sanatate fiind, in general, buna și a lucrat de acasa in ultimele zile, ca de obicei", se aratata intr-o informare de la Clarence House."Ducesa de Cornwall a fost, de asemenea, testata, dar nu are…

- Mostenitorul coroanei nu este în stare grava si are conform purtatorului de cuvânt: „simptome slabe, dar este în stare buna”. A fost testata și soția sa, ducesa de Cornwall, iar rezultatul a fost negativ. Cei doi se aflau deja în izolare la domiciliu.…

- Emmanuelle Wargon, secretar de Stat in Ministerul Tranziției ecologice, a anunțat ca a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus, devenind astfel cel de-al treilea membru al guvernului Franței lovit de virusul ucigaș. “In cursul zilei de duminica am fost diagnosticata pozitiv cu Covid-19. Nu am in acest…

- Klaus Iohannis a decretat oficial starea de urgența in Romania din cauza COVID-19. Ce prevede decretul semnat de președinte Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat luni, 16 martie, stare de urgenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat…

- Antrenorul echipei engleze Arsenal Londra, spaniolul Mikel Arteta, 37 de a fost depistat pozitiv cu coronavirus, noteaza The Sun.Anunțul a fost facut, joi, de catre oficialii clubului londonez pe site-ul oficial al lui Arsenal. La scurt timp, Mikel Arteta a reacționat, pe site-ul clubului Arsenal: ”Este…

- Intreaga lume a iubit-o și toți voiau sa știe cat mai multe lucruri despre ea. Dar, pana de curand, nimeni nu a știut care era mancarea preferata a Prințesei Diana. Niciodata nu ar fi refuzat-o. O serie de scrisori nemaivazute pana acum au dezvaluit care era felul preferat al Prințesei Inimilor. De…