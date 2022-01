Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condus miercuri o zi de rugaciune pentru pace in Ucraina, cerand ca dialogul sa prevaleze asupra intereselor partizane pentru a rezolva conflictul. Papa a cerut tuturor oamenilor, indiferent de religie, sa se roage pentru pacea din Ucraina, in contextul in care tensiunile dintre Occident…

- Il mai ții minte pe starețul din Neamț care spunea enoriașilor ca daca te vaccinezi iți vor crește solzi pe corp și vei arata ca un zombie? Iata ca preotul s-a infectat cu Covid și este internat in spital. Se pare ca acesta a preferat sa riște sa-și piarda viața decat sa se transforme intr-un mort viu. …

- Tavanul aeroportului din Istanbul, care a fost inaugurat in urma cu mai puțin de trei ani, s-a prabușit din cauza zapezii abundente. Mai multe zboruri au fost anulate. Tavanul aeroportului din Istanbul s-a prabușit Operațiunile au fost suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au lovit…

- Cinci zile de greva inseamna zeci de milioane de lei pierderi pentru compania STB, care este la un pas de faliment. Cel puțin asta afirma directorul companiei, Adrian Criț. Greva a fost sparta Directorul a spus ca de maine, greva se va stinge, cel puțina astea sunt semnalele pe care le-a primit. ,,O…