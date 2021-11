Stiri pe aceeasi tema

- Un bordel din Viena ofera posibilitatea vaccinarii contra Covid-19, iar cei care profita de oferta primesc vouchere pentru o vizita gratuita in stabiliment. Fun Palast spera sa creasca ratele de vaccinare, precum și numarul de clienți, care a scazut din cauza pandemiei, potrivit Mail Online și Sky News.…

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- In contextul in care Municipiul Sacele este in scenariul roșu, iar epidemia evolueaza in limite care creeaza ingrijorare , administrația locala a amenajat un centru de vaccinare. Primarului municipiului Sacele, Virgil Popa, indeamna cetațenii sa se vaccineze, intrucat numarul de imbolnaviri cu COVID-19…

- Premierul interimar Florin Cîtu este invitat, luni, în plenul Camerei Deputatilor, la ''Ora prim-ministrului'', pentru a prezenta un raport privind campania de vaccinare împotriva COVID-19, anunța Agerpres. Sedinta începe la ora 16,00 si are loc la solicitarea…

- Selecționata de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Cehia (7 octombrie, la Voluntari) și cu Germania (11 octombrie, la Potsdam). Partidele vor fi transmise in direct de Digisport, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 7 octombrie: Romania U20 - Cehia U20,…

- Un numar de 204.000 doze de vaccin Janssen ajung astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, potrivit unui comunicat transmis de Comitetului Național de Vaccinare anti-Covid (CNCAV). …

- Puțin peste 4.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Romania are 5.322.754 de persoane vaccinate, din care 5.207.352 cu schema completa. 4.571 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de...

- ”In ceea ce priveste efectul impotriva deceselor, eficienta schemei complete de vaccinare la peste 14 zile, in prevenirea deceselor, este peste 93%. Ceea ce inseamna o reducere a riscului de deces de aproximativ 14 ori la persoanele care au fost vaccinate cu schema completa”, a declarat medicul militar,…