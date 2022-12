Printre verbele lui Viorel Moldovan Ce ne mai poate „omori”... „Pe mine m-a pacalit Spania”! Mi-am notat cu litere mari și semn de exclamație aceasta afirmație originala a lui Viorel Moldovan. De mult il țin foarte sus in expertizele sale - nu este un obicei ca un fotbalist sa fie pacalit de fotbal. Dar verbul e adorabil - fotbalul de obicei pedepsește, se razbuna, e rau, sa pacaleasca e mai rar și introduce un accent de humor binevenit. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

