Printre câinii și hingherii Bacăului Cazul recent in care o femeie a fost ucisa de cainii maidanezi in Capitala a creat adevarate ecouri și in Bacau, in sensul ca, dintrodata, toata lumea sesizeaza ca a crescut numarul patrupedelor fara stapan pe raza orașului. Și nu ca nu ar fi adevarat, dar nimeni nu se obosește sa vada exact realitatea din […] Articolul Printre cainii și hingherii Bacaului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacaului a binecuvantat luni inceperea lucrarilor de reabilitare și extindere a Așezamantului Spitalicesc „Precista” din Roman, județul Neamț, informeaza Basilica.ro. Evenimentul a debutat cu slujba oficiata de ierarh, la care au participat 50 de membri ai echipei…

- Windsurfing este un sport acvatic, denumit și „sailboarding” și „boardsailing”, și a aparut la sfarșitul anilor 1960 in California, cand cineva a avut ideea sa puna vela la o placa de surf. Windsurfing-ul a caștigat o mare popularitate in Europa și America de Nord pana la sfarșitul anilor 1970 și a…

- In zilele 06 și 08 ianuarie a.c., polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au depistat doi barbați care incercau sa faca „nevazute” unele din decorațiunile aflate in zona centrala și Parcul Cancicov. Numitul Ș.S.G in varsta de 49 de ani, din municipiul Bacau a fost…

- Anul 2022 a insemnat numeroase proiecte administrative. Municipiul Bacau este acum un șantier, datorita investițiilor care se fac la rețeaua de iluminat public, la coridoarele nemotorizate, la demolarea garajelor sau lucrarile la Cinema Orizont, Creșele 9 și 3. La ce sa ne așteptam in anul 2023, discutam…

- Divizionara B de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 se pregatește de ultimul meci oficial din 2022. Astazi, de la ora 13.30, pe stadionul „Lucrețiu Avram”, „Pisicile Roșii” vor intalni prim-divizionara AFC Universitatea Galați, in faza a treia a Cupei Romaniei. Deși vor juca pe teren propriu și…

- In mai multe județe, inclusiv in județul Bacau, se desfașoara percheziții la persoane și firme in cazul unui dosar care vizeaza constituirea unui grup infracțional specializat in șantajarea unor persoane și companii din zona jocurilor de noroc. Politistii Capitalei – Serviciul Grupuri Infractionale…

- Toata lumea vorbește de invațamantul romanesc și foarte multe voci il pun la colț facand comparație cu sistemul de invațamant din țarile occidentale. Bacauanii au auzit de multa vreme de Școala Romano-Americana dar nu au avut prea multe informații despre acest sistem de invațamant. Așa ca astazi ne-am…