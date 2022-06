Stiri pe aceeasi tema

- La numai 24 de ani, Florinel Coman a decis sa faca marele pas și și-a cerut in casatorie iubita. Fotbalistul a pus la cale o cerere in casatorie fastuoasa la Castelul Cantacuzino, intr-un cadru de basm. Ioana Timofeciuc a etalat deja inelul de logodna pe care i l-a oferit sportivul.

- Jurnalistul și scriitorul Mihai Vișoiu s-a stins din viața, la varsta de 83 de ani. Mihai Vișoiu s-a nascut pe 23 februarie 1939 și a absolvit in iulie 1977 Facultatea de ziaristica de la Academia „Ștefan Gheorghiu” cu o lucrare de diploma de sociologie a presei. Tragicul anunț a fost facut public de…

- O mama s-a aruncat de la etaj, marți, cu cei doi copii in brațe, in Timișoara. Femeia și un copil au murit, celalalt are semne vitale. ISU Timiș anunța ca a fost chemat sa dea primului ajutor la 3 victime inconștiente, in Timișoara. La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite 3 victime cazute…

- Un angajat al Penitenciarului Arad s-a impuscat mortal, sambata, cu arma de serviciu. Barbatul a fost gasit de catre colegi in jurul orelor 12,00. „Un politist de penitenciare care avea atributii de manipulare si distribuire a armamentului, aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost…

- Bruce Willis a anuntat, prin intermediul familiei lui, ca renunța la actorie. Starul de la Hollywood, in varsta de 67 de ani, a luat aceasta decizie pentru ca sufera de afazie, o tulburare de limbaj cauzata de leziuni la nivelul creierului.

- Scriitorul si poetul iranian Reza Baraheni, nume important in literatura persana, victima a cenzurii in tara sa, a incetat din viata la varsta de 86 de ani in Canada, unde traia in exil de multi ani, au anuntat vineri media iraniene, informeaza AFP. Nascut in 1935 intr-o familie turcofona modesta din…

- Mike Tyson (55 de ani), legendarul pugilist, a fost implicat intr-un incident nedorit intr-un bar din Hollywood. Fostul campion mondial asista la un spectacol de comedie, dar a fost abordat de un fan care a sarit la bataie. Organizatorul a incercat sa il calmeze pe fanul scapat de sub control, dar acesta…

- Tom Hiddleston s-a logodit cu iubita lui, actrița Zawe Ashton. La trei ani dupa ce au jucat impreuna in piesa de teatru ”Betrayal”, fostul iubit al cantareței Taylor Swift și aleasa lui se pregatesc de nunta.