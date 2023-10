Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Leonor de Bourbon, moștenitoarea tronului Spaniei, se pregatește sa depuna juramantul de credința fața de Constituția țarii sale marți, la implinirea varstei de 18 ani. Acest eveniment reprezinta un moment cheie pentru monarhia spaniola.

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor de Bourbon, va jura credinta fata de Constitutia tarii sale marti, ziua in care va implini varsta de 18 ani, in cadrul unui eveniment-cheie pentru monarhia spaniola, care va risipi si mai mult amintirile legate de sfarsitul turbulent al domniei bunicului…

- Prințesa Leonor, prezumtiva moștenitoare a tronului Spaniei, implinește marți 18 ani. Familia Regala a Spaniei a dat publicitații o serie de fotografii din copilaria prințesei, multe dintre ele inedite. Printre acestea se numara una in care era bebeluș, ținuta in brațe de mama sa, regina Letizia, și…

- Zi plina de emoții pentru peste 370 de studenți de la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Capitala. Aceștia au depus juramantul, luandu-și angajamentul sa apere patria, Constituția și legile țarii.

- Luis Rubiales (46 de ani) a anunțat ca demisioneaza din funcția de președinte al Federației spaniole de fotbal, din cauza scandalului „Kissgate”. Imediat dupa titlul mondial cucerit de naționala de fotbal feminin a Spaniei, chiar la festivitatea de premiere, Luis Rubiales a sarutat-o pe Jennifer „Jenni”…

- Președintele Vladimir Putin le-a ordonat luptatorilor Wagner sa semneze un juramant de credința fața de statul rus, dupa un accident mortal de avion care se crede ca l-a ucis pe Evgheni Prigozhin, șeful grupului de mercenari, potrivit Reuters.

- Spaniolii au intrat in al treilea val de canicula din aceasta vara. Toata saptamana, in mai multe regiuni se vor inregistra temperaturi de 44 de grade sau mai mult. Mai grav este ca in sud-vestul Spaniei au izbucnit, din nou, incendii de vegetatie.