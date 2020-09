Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 septembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore o femeie de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Femeia…

- Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. La data de 28 august a.c., politistii Sectiei nr. 6 Politie Rurala Pascani au depistat in trafic, pe DJ 208, un barbat, de 42 ani care conducea un auto, fiind sub influenta alcoolului.Acesta a fost testat alcoolscopic,…

- Vineri, 31 iulie 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Rurala Bucovaț au depistat in trafic, prin Podari, un tanar de 23 de ani, din Țuglui, care conducea o motocicleta neinmatriculata in circulație. De asemenea, din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca cel in cauza nu deține permis de conducere pentru…

- Ieri, in jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un conducator auto de 50 de ani, din comuna Bobalna, in timp ce se deplasa pe de DN 1C, in localitatea Bunești, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii au procedat la testarea acestuia cu aparatul…

- Polițiștii rutieri din Ramnicu Valcea au plecat, azi noapte, in urmarirea unui autoturism, care nu oprise la semnalul regulamentar de oprire, efectuat pe bulevardul Tineretului, de catre un ofițer de poliție. Dupa ce au reușit sa opreasca autoturismul, polițiștii au constatat ca, la volan se afla un…

- La data de 07 iulie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Moșna, județul Sibiu, care este cercetat pentru furt in scop de folosința, conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. In sarcina acestuia…

- F. T. Politistii rutieri care actionau pe tronsonul DN 1 B au fost sesisati, in cursul saptamanii trecute, ca in localitatea Bucov s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto și-a continuat deplasarea catre Buzau. Acesta a fost prin in trafic in localitatea…