Prins în supermarket furând haine, a ajuns până în seară după gratii "La data de 29 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie (Centru, n.r.) au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati comerciale cu privire la faptul ca au surprins un tanar in timp ce ar fi sustras produse din magazin. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari efectuate s-a constatat faptul ca un tanar de 30 de ani, din municipiul Iasi, ar fi intrat intr-un magazin din oras si ar fi sustras mai multe articole vestimentar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a deschis dosare penale pe numele cadrelor medicale infectate cu coronavirus și care au plecat din Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu, unde erau internate. Potrivit IPJ Gorj, este vorba de trei doctorițe, angajate ale Spitalului Județean de Urgența…

- Aseara, in jurul orei 21.35, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, pentru a interveni pe raza comunei Homocea, unde era in desfașurare un conflict intre doi barbati. Imediat, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului pentru aplanarea conflictului , unul dintre polițiști fiind lovit de…

- La data de 4 octombrie 2020, in jurul orei 13.00, politistii din Alba Iulia au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat de 50 de ani din comuna Poiana Vadului, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia, unde oferea spre vanzare produse casnice, o persoana…

- Un tanar a fot dat pe mana politistilor dupa ce a fost prins de catre paznici in timp ce incerca sa fure creveti dintr-un supermarket. Acesta intrase in magazin si a incercat sa fure mai multe pungi cu creveti, insa a fost observat de catre paznici. "La data de 29 septembrie, politistii din cadrul Sectiei…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Crasna au oprit in trafic, in cursul acestei saptamani, un tanar de 23 de ani din județ care a condus un autoturism pe drumul comunal din localitatea Starciu, sub influența bauturilor alcoolice.

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un tanar acuzat de o tentativa de furt din locuința.”La data de 1 septembrie a.c., urmare a activitatilor informativ-operative si a investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un tanar de 18 de ani, din comuna Jucu,…

- Un barbat și o femeie au fost reținuți de agenții Secției 5 Poliție Brașov dupa ce au incercat sa fure mai multe produse dintr-un magazin. Barbatul, in varsta de 40 de ani, ar fi sustras mai multe bunuri din magazin și ar fi incercat plece fara sa plateasca. „La data de 26 august 2020, in jurul orei…

- O femeie din Șoimuș s-a trezit in casa cu vecinul care o amenința cu acte de violența. Dar iata ce spun polițiștii ajunși la fața locului: „La data de 04.08.2020, in jurul orei 23:55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie de 44 de ani, despre faptul ca,…