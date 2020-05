Prins cu nevasta altuia, „ministrul” Ciprian Marica se dă victimă. VIDEO incendiar La scurt timp dupa apariția pe piața a video-ului de la Cluj, Ciprian Marica s-ar fi confesat apropiaților. Ex-atacantul Naționalei le-ar fi spus prietenilor ca episodul in care a fost surprins cu nora fostului șef de la Transgaz reprezinta o inscenare, iar apariția clipului video la aproximativ un an distanța nu-i deloc intamplatoare. Filmarea ar fi avut ca scop discreditarea marelui sportiv. „Mi-au inscenat totul”, le-ar fi spus Ciprian Marica prietenilor lui. Fostul internațional s-ar fi destainuit, de ceva timp el ar fi pus la cale inființarea unei asociații din care ar fi urmat sa faca… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, in prezent finanțator la Farul Constanța, se afla in centrul unui scandal dupa a fost facuta publica o filmare compromițatoare cu el și Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz. Videoclipul cu Ciprian Marica și…

- Au aparut și primii susținatori ai lui Ciprian Marica (34 de ani), dupa ce a fost facuta publica filmarea compromițatoare din 2019 cu el și Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz. Este vorba despre tehnicianul Marin Barbu și Marian Aliuța, fostul coleg al lui Marica de la echipa…

- Florin Muntean, 33 de ani, fost baschetbalist la Gaz Metan Mediaș și la U Cluj, și-a prins soția cand il inșela cu Ciprian Marica. Florin și Ciprian erau prieteni la catarama.Ziar de Cluj a difuzat o inregistrare video din august 2019 in care apar fostul internațional Ciprian Marica, care are o relație…

- Retras din activitate, fostul atacant al Naționalei „s-a reprofilat”! Marica „a marcat” la Ana Muntean, nora fostului șef al TransGaz, Florin Muntean, nimeni alta decât fina europarlamentarului PNL Rareș Bogdan. Vârful cu puțin peste 100 de goluri în toata…

- Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, in prezent finanțator la Farul Constanța, se afla in atenția tabloidelor, dupa ce o filmare compromițatoare cu el a fost facuta publica. Site-ul ziardecluj.ro a publicat in cursul acestei zile un videoclip cu derularea unui eveniment…

- Unul dintre cei mai reprezentativi fotbalisti straini trecuți prin „Gruia”, Mario Camora, a declarat ca e pe ultima suta de metri cu dobandirea cetațeniei romane.Selectionerul nationalei Romaniei, Mirel Radoi, a primit o veste neasteptata. Fundasul portughez Mario Camora a dezvaluit ca "La inceputul…