- Prin proiectul adoptat luni, Parlamentul se afla la a patra incercare de reformare a pensiilor speciale in ultimii patru ani, de aceasta data fiind facuți pași prudenți, fara prevederi radicale care ar putea starni mari nemulțumiri in randul beneficiarilor

- Varsta de pensionare a magistraților va crește la 60 de ani din 2063, peste 40 de ani. Cum se aplica legea pensiilor speciale Legea votata luni in Camera Deputaților prevede creșterea varstei de pensionare a magistraților pana la 60 de ani. Doar ca prevederea nu se aplica imediat. In prezent, aceștia…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca, in momentul in care va exista motivarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pe Legea pensiilor speciale, Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara pentru modificarea acestui act normativ in

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat pe facebook ca saptamana viitoare va convoca Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a modifica legea pensiilor speciale, in acord cu obiecțiile Curții Constituționale. Șeful executivului a solicitat ministrului justiției ca pana atunci sa formuleze amendamentele…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu spune ca Legea pensiilor speciale va fi modificata și va fi pusa in acord cu observațiile pe care Curtea Constituționala le-a facut cu privire la pensiile magistraților, in urma sesizarii ICCJ.„Angajamentul pe care PSD l-a luat, impreuna cu partenerii de guvernare,…

- Specialii ar putea ramane cu pensiile uriașe in buzunare! Potrivit unor surse, magistrații de la CCR se pregatesc sa respinga maine reforma pensiilor speciale, asta dupa ce inițial dezbaterile au fost amanate pe motiv ca ar fi fost nevoie de mai multe clarificari. Raportul pregatit de judecatori vine…