Principalele adăposturi antiaeriene din Iași: în ce stare sunt și cum pot fi folosite In judetul Iasi sunt, teoretic, 181 de adaposturi antiaeriene. Marea lor majoritate se afla in municipiul Iasi. Mai sunt doua in Pascani, doua in Podu Iloaiei si cate unul in Holboca, Letcani, Miroslava si Victoria. Numarul lor, mentionat intr-o situatie a adaposturilor de protectie civila realizata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, nu pare sa fie la zi. O verificare sumara a acestora asta arata. Cum e inauntru, insa, in cele functionale? Unele dintre blocurile nou construite in Iasi au asemenea refugii prevazute in proiect. De exemplu, un complex de apartamente din Copou mentioneaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monumentul istoric se afla in zona Copou, cladirea renumita in care a locuit generalul francez Henri Mathias Berthelot din Primul Razboi Mondial. In bugetul local de anul acesta, primaria a alocat 2,4 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea construcției. Monumentul istoric va fi transformat…

- Ministerul Culturii a inceput analiza a cel putin doua amplasamente din Iasi unde intentioneaza sa construiasca noul sediu al Operei. Intr-o declaratie acordata „Ziarului de Iasi", ministrul Culturii, Lucian Romascanu, spune ca unul dintre acestea se preteaza pentru o astfel de investitie, dar nu a…

- Iesenii care doresc sa se testeze Covid o pot face gratuit, a anuntat Directia de Sanatate Publica. Conditia ca acestia sa beneficieze de gratuitate este sa prezinte simptome de boala infectocontagioasa, respectiv febra, tuse, dureri de cap, dureri in gat etc. si sa se poata deplasa la unul dintre centre…

- Astfel se intreaba Serban Tiganas, secretar general al Uniunii Internationale a Arhitectilor, despre felul in care va fi perceputa constructia din Moara de Vant. Ionel Oancea, fost arhitect-sef al municipiului Iasi, considera proiectul „formalist", iar in cazul amplasamentului crede ca ar fi fost mai…

- Primaria a lansat mai multe proceduri de licitatie pentru inchirierea de locuri in parcari de resedinta. La finalul acestei luni, pe 27 ianuarie, vor avea loc patru proceduri pentru 8 locuri. La fiecare licitatie sunt scoase la inchiriere cate 2 locuri de parcare in zone precum: sos. Nicolina 54 (pentru…

- Primaria va finanta cu 3,3 milioane lei, fara TVA, racordarea statiilor de incarcare la energie electrica din garajul Tudor Vladimirescu si rond Copou. In acest sens, municipalitatea a lansat o licitatie care a fost impartita in doua loturi. In cazul garajului din Tudor, lucrarile de racordare sunt…

- Unirea Dej a remizat la Iași cu Politehnica, scor 0-0 , iar la finalul meciului de sub Copou antrenorul Dragoș Militaru a declarat ca formația sa ar fi meritat victoria. ”Am luat un punct, deși am venit sa luam trei și cred ca am incercat sa aratam asta pe teren, ca vrem sa luam toate cele trei puncte.…