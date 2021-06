Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Oxford a anuntat duminica faptul ca a inceput sa vaccineze voluntari cu un vaccin AstraZeneca impotriva variantei sud-africane (beta) a SARS-Cov-2, in cadrul unor teste clinice in vederea masurarii eficientei acestuia, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aproximativ 2.250 de participanti…

- Universitatea Oxford a anunțat, duminica, ca a inceput sa testeze pe voluntari un vaccin dezvoltat de AstraZeneca impotriva variantei Beta (sud-africana) a coronavirusului, pentru a evalua eficacitatea sa, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Acest lucru inseamna ca este posibila o a treia doza pentru…

- La persoanele vaccinate cu doua doze de vaccin Pfizer, anticorpii prezenti in serul lor sangvin sunt eficienti impotriva variantei britanice, dar usor mai putin eficace impotriva variantei indiene studiate, potrivit acestui studiu prezentat inainte de publicare pe site-ul BioRxiv.In pofida "unei eficacitati…

- Apariția mai multor variante infecțioase ale virusului COVID-19 amenința sa incetineasca redresarea globala și potențialul de eficacitate a vaccinului. Pentru a ajuta guvernele și cadrele medicale sa identifice și sa acționeze mai rapid asupra acestor variante, Universitatea Oxford și Oracle au creat…

- Primul vaccin anti-Covid optimizat pentru variantele aparute in Africa de Sud si Brazilia le-a neutralizat cu succes in testele de laborator, a anuntat compania americana Moderna, potrivit The Guardian. Rezultatele unui studiu restrans au aratat ca serul impotriva variantelor va fi fezabil…

- Un vaccin candidat impotriva malariei a demonstrat o eficienta pana acum de neegalat de 77% in studiile din Africa, oferind speranta unei descoperiri majore in lupta impotriva acestei boli care ucide in principal copii, a declarat vineri dezvoltatorul sau, Universitatea Oxford, relateaza AFP potrivit…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie. Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, potrivit AFP. Acest vaccin a fost, la jumatatea lui martie, al patrulea…

- Companiile producatoare fac deja studii privind creșterea eficienței vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale coronavirusului. Unul dintre principalele motive de ingrijorare din aceasta perioada este legat de eficacitatea vaccinurilor anti-Covid impotriva noilor tulpini ale virusului, avand in vedere…