- Georginio Wijnaldum (30 de ani) se desparte de Liverpool și il urmeaza pe Ronald Koeman (58 de ani) in Catalunya. Are precontract cu FC Barcelona. Cinci sezoane a jucat Georginio Wijnaldum la Liverpool. A cucerit patru trofee, doua dintre ele necaștigate de Steven Gerrard in 17 ani pe "Anfield": Mondialul…

- Noul președinte blaugrana, Joan Laporta, il va pastra pe Ronald Koeman doar daca ia un trofeu. Altfel, Barcelona va avea un alt antrenor. Julian Nagelsmann, 33 de ani, RB Leipzig, e favoritul lui Laporta Imediat dupa ce a fost ales Joan Laporta președintele Barcelona, au și inceput speculațiile legate…

- Joan Laporta a câștigat alegerile și este noul președinte al Barcelonei. Nu va avea însa o misiune ușoara, clubul catalan fiind îngropat în datorii. Cu toate acestea, Laporta are, conform cotidianului El Mundo Deportivo, o lista cu jucatorii pe care i-ar dori imediat la gruparea…

- Lionel Messi nu este motivat de bani, ci de castigarea de trofee, in contexul incertitudinii continuitatii sale la FC Barcelona, a opinat Joan Laporta, fost presedinte al clubului catalan (2003-2010) si candidat la alegerile pentru presedintie din 7 martie, transmite DPA, potrivit Agerpres. Messi…

- Argentinianul Leo Messi (33 de ani) ar putea ajunge la Manchester City tocmai pentru ca strategia lui PSG i se pare prea agresiva. Liderul din Premier League vrea sa repete atacul din 2020, cand a fost aproape de a-l transfera pe Messi de la Barcelona. Lupta pentru Leo Messi, liber de contract dupa…

- Mijlocasul olandez Georginio Wijnaldum a refuzat prelungirea contractului cu Liverpool, anunta Sky Sports, potrivit news.ro. Citește și: Pacient confirmat cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului! Care este explicația In varsta de 30 de ani, Georginio Wijnaldum este la…

- Spaniolul Pep Guardiola, tehnicianul echipei engleze de fotbal Manchester City, a declarat ca se gândeste la o cariera îndelungata de antrenor, dupa ce initial credea ca aceasta va fi mai scurta, transmite Reuters.Catalanul de 49 de ani se afla de cinci ani la City, aceasta fiind cea…

- Barcelona a ajuns la un acord cu Eric Garcia (19 ani), fundașul central al lui Manchester City. Spaniolul va ajunge la echipa catalana cel mai probabil in vara, dupa ce ii va expira contractul cu echipa lui Pep Guardiola. Barcelona a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor. Eric Garcia se va…