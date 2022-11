”Am avut divergentele noastre”, a recunoscut Anthony Albanese la inceputul intalnirii. Liderii Australiei si Chinei au participat la o scurta intalnire, in 2019, in cursul unui summit G20 in Japonia. Insa liderii celor doua tari nu au mai avut nicio intalnire oficiala in ultimii cinci ani.The post Primul summit intre liderii australian si chinez din ultimii cinci ani. Anthony Albanese si Xi Jinping s-au intalnit in marja summitului G20 in Indonezia first appeared on Money .