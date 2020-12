Spitalul privat Metropolitan din reteaua Monza intra, incepand de joi, in reteaua de suport Covid si va avea 30 de paturi ATI, a anunțat premierul Ludovic Orban miercuri seara. „V-am zis de primul spital privat care intra in reteaua de suport Covid, e vorba, pot sa spun acum, de spitalul Metropolitan din reteaua Monza. Maine finalizam toate pregatirile. Omul nu plateste, acolo toate serviciile vor fi decontate cum sunt decontate serviciile pentru spitalele publice. In plus, si personalul detasat care se duce acolo nu este platit de spitalul respectiv. De altfel, el a mai functionat, dar fara sectii…