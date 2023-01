Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, cunoscut si sub porecla de "Bucatarul lui Putin", al carui grup de mercenari Wagner a jucat un rol proeminent in conflictul din Ucraina, a cerut intreprinderilor ruse sa le dea liber angajatilor pentru a se putea antrena in taberele grupului militar privat, relateaza…

- Dezvaluirile cutremuratoare ale șefului spionajului Israelian arata ca Iranul ar putea ataca la Campionatul Mondial din Qatar și la Londra. Iranienii ar putea organiza mai multe atacuri teroriste la Cupa Mondiala din Qatar, dar și in Londra, asta dupa ce șeful spionajului Israelian a facut mai multe…

- Patronul gruparii paramilitare private ruse Wagner, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului recunoaste luni "amestecuri" - "cu precautie si precizie" - in alegerile americane, cu o zi inainte de alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Statele Unite care, acuza Moscova de amestec…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa „distraga atenția de la eșecul de pe campul de lupta” prin acuzații nefondate la adresa Occidentului și a Ucrainei, a declarat ministrul britanic de externe James Cleverly. Vorbind pentru Reuters, diplomatul britanic a declarat ca comunitatea internaționala…

- Rusia ”nu vede niciun sens” sa mentina aceeasi prezenta diplomatica in Occident, a declarat marți, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, anuntand ca Moscova se va concentra de acum incolo pe Asia si Africa, relateaza AFP. „Nu exista niciun sens si nicio dorinta, desigur, sa mentinem aceeasi…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a avertizat joi ca un potential atac nuclear al Moscovei asupra Ucrainei va atrage dupa sine un ”raspuns militar” al Occidentului atat de ”puternic” incat ”ar anihila” armata rusa, motiv pentru care i-a cerut presedintelui…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a avertizat joi ca un potential atac nuclear al Moscovei asupra Ucrainei va atrage dupa sine un ”raspuns militar” al Occidentului atat de ”puternic” incat ”ar anihila” armata rusa, motiv pentru care i-a cerut presedintelui…