Primul oficial care traversează podul de la Brăila! ”2 minute a durat” VIDEO Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu anunta, intr-o postare pe Facebook, ca a traversat podul de peste Dunare, de la Braila, cu masina, de la un capat la altul, pentru prima data, iar traversarea a durat 2 minute, circuland cu o viteza de pana la 50 km/h. ”La ultima vizita pe santierul Podului suspendat peste Dunare de la Braila/Galati – Tulcea, am traversat podul cu masina de la un capat la altul pentru prima data. Traversarea a durat 2 minute, circuland cu o viteza de pana la 50 km/h”, a scris Scriosteanu pe Facebook. El prezinta si stadiul lucrarilor la pod. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

