CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Ambasada Japoniei a postat poza cu primul alegator care s-a prezentat la secția de votare din Tokio. Este vorba despre Mircea Eni.

Tanarul și-a făcut studiile in domeniul arhitecturii la Universitatea Harvard, iar in prezent activeaza in Japonia in cadrul unei renumite companii nipone de arhitectura și design.

Astazi are loc cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial. Primul tur s-a desfașurat pe 1 noiembrie, iar prezența la vot a depașit pragul necesar de 33,3% de alegatori din numarul celor inscriși in listele electorale, insa niciun candidat…