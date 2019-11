Primul ministru, impresionat de Vladimir Putin Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS.



"Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov.



"Este un om ințelept cu experiența uriașa, practic in toate abordarile și este pragmatic. Asta il impresioneaza pe președintele nostru." Potrivit lui Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni. Secretarul de presa prezidențial rus a subliniat ca Ungaria nu lamenteaza dependența… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS.Primul ministru ungar Viktor Orban il impresioneaza pe președintele rus Vladimir Putin cu ințelepciunea, expertiza vasta, pragmatismul și suveranitatea in abordari,…

- Ungaria susține stabilizarea relațiilor intre Rusia și NATO, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discuții cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, informeaza agenția de știri Tass.Citește și: SURSE PSD și PNL au primit telefoane de la Bruxelles: 'Trece sau nu trece Guvernul?'…

- Unul din cele patru reactoare de la centrala nucleara din orașul Paks, aflat in sudul Ungariei, a fost inchis de urgența joi dimineața din cauza unei defecțiuni, informeaza Hotnews. Centrala de concepție sovietica se afla la mai puțin de 200 de kilometri de Romania. Reactorul nuclear a fost oprit in…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita în Ungaria pentru a relansa schimburile economice, în cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara în mod constant între Budapesta si Moscova de la revenirea la

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor occidentale.…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza miercuri o vizita in Ungaria pentru a relansa schimburile economice, in cadrul relatiilor diplomatice care se desfasoara in mod constant intre Budapesta si Moscova de la revenirea la putere a premierului ungar Viktor Orban in 2010 si in pofida criticilor occidentale,…