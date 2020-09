Primul mare consumator de energie, Alro Slatina, a primit ajutorul de stat pentru sprijinirea industriei

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta…

- Antreprenorii si societatea civila solicita Guvernului lansarea Programului Start-Up Nation 2020, pe fondul pandemiei și creșterii șomajului Mai multe asociatii de afaceri si organizatii ale societatii civile solicita Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri lansarea urgenta a celei de-a…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), in calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice, preluata de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, dorește sa eficientizeze sistemul de implementare al acesteia, cu respectarea…

- Fondul Proprietatea (FP) transmite ca lipsa managementului performant in companiile de stat pune in pericol economia Romania. Compania cere Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si...

- Exportatorii au cerut Ministerului Economiei reducerea pana la 500.000 euro a plafonului pentru acordarea ajutorului de stat catre investitori si lansarea de proiecte nationale de cercetare, potrivit unui comunicat al ministerului postat miercuri pe Facebook, noteaza Agerpres. Virgil-Daniel Popescu,…

- Peste 4.000 de apartamente din Deva au ramas fara apa calda pentru cateva zile, iar termocentrala Mintia se oprește pentru ca nu are carbune. De asemenea in mai multe localitați se lucreaza in permanența la rezolvarea avariilor.„Probleme sunt și la Lupeni, unde la mina, ieri, a intratapa și cel puțin…