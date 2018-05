Stiri pe aceeasi tema

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. (Afla aici cum poți…

- Centralele nucleare din UE au generat, in 2016, peste un sfert din energie produsa pe continent, cele mai mari facilitații fiind deținute de Franța. Potrivit Eurostat, în 2016, reactoarele nucleare erau în funcţiune în jumătate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Potrivit datelor centralizate de institutie, in Germania sunt disponibile 900 locuri de munca, majoritatea pentru manipulant bagaje (400) si sofer manipulare bagaje (200). In Olanda sunt disponibile 180 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturile de sortator si impachetator bulbi de flori…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- Romania are cel mai mare risc de saracie din UE in cazul persoanele ocupate, releva o statistica realizata de Eurostat. In anul 2016, riscul de saracie era aproape dublu fata de media din Uniunea Europeana. Riscul de saracie in Romania, potrivit Eurostat, in anul 2016, era de (18,9%), aproape dublu…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, iar Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul…